Сегодня в рамках предварительного этапа Кубка страны в зоне «Восток» (игры этого раунда проходят в Кемерове) подопечные Ивана Максимова встречались с «Енисеем» из Красноярска. Гости сопротивлялись недолго – равный счет (1:1) держался до 10-й минуты, а после забивали только «рыси». Благодаря дублям Алексея Ничкова и Илья Коняева, а также голам Артема Репяха и Сергея Гана «Кузбасс» отправил красноярцев в хоккейный нокаут – 6:1.

«Для нас вы гордость, для всего Кузбасса. В нашем регионе всегда был развит хоккей с мячом. Сейчас у нас построен ледовый дворец, в котором уже несколько лет команда не просто тренируется, играет, встречает гостей, но и побеждает. Сейчас идет отборочный этап, нельзя расслабляться, тем более в команде есть новые игроки, нужно сыгрываться, чтобы в чемпионате России приносить победы для всех кузбассовцев», – обратился к игрокам присутствовавший на матче губернатор Кузбасса Илья Середюк.

На предварительном этапе Кубка России «Кузбасс» одержал пять побед. Кемеровчане обеспечили себе выход в плей-офф, уверенно занимая первое место в восточной группе с 15 очками. Чтобы зайти в следующий раунд со стопроцентным показателем, «рысям» осталось выиграть у своих дублеров. Игра «Кузбасса» и «Кузбасса-2» состоится 11 сентября.

Напомним, что нынче «Кузбасс» защищает титул обладателя Кубка России. К тому же кемеровский клуб в последних двух сезонах дважды выигрывал чемпионат страны.

