В Березовской больнице им. Назаренко обсудили медицинскую поддержку ветеранов СВО

В Березовской городской больнице им. А.М. Назаренко продолжается системная работа по оказанию комплексной медпомощи ветеранам СВО. Очередным шагом в этом направлении стала встреча руководства медучреждения с защитниками Отечества и их семьями.

15 сентября в поликлинике больницы по инициативе администрации и при поддержке филиала Фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча, ключевой темой которой стало медицинское обследование и диспансеризация участников СВО.

С приветственным словом перед собравшимися выступила заместитель главного врача по медицинской части Ольга Валерьевна Алехина. Она подчеркнула первостепенную важность заботы о здоровье тех, кто вернулся из зоны боевых действий, и подробно рассказала о возможностях больницы по проведению комплексного обследования и специализированных программ реабилитации, разработанных с учетом специфических потребностей ветеранов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено практическим вопросам. Например, ветеранам СВО подробно рассказали о порядке оказания медпомощи, оформлении необходимых документов и записи к узким специалистам. Участники встречи также детально обсудили актуальные для многих темы: критерии и порядок оформления инвалидности, зависимость группы от степени поражения органов и систем, а также вопросы льготного лекарственного обеспечения, протезирования, санаторно-курортного лечения и реабилитации.

В рамках мероприятия всем присутствующим ветеранам было предложено незамедлительно пройти углубленную диспансеризацию прямо на базе поликлиники, включающую забор анализов, ФЛГ, ЭКГ, УЗИ и консультации невролога и терапевта. Кроме того, для части пациентов был намечен план расширенного обследования в Клиническом консультативно-диагностическом центре им. И.А. Колпинского.

Диалог прошел в оживленной и добродушной обстановке. Ветераны и их родственники смогли задать все интересующие вопросы и получить на них ответы непосредственно от руководства медучреждения.