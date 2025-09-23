Илья Середюк отметил, что в условиях угольного кризиса в Кузбассе не прекращается работа по развитию региона. Так, ряд предприятий продолжает реализацию перспективных инвестиционных проектов, в том числе с участием зарубежных партнеров.

«У нас неплохо получается взаимодействие с Республикой Беларусь. В октябре в Белове будет запущена вторая очередь сервисного центра по обслуживанию белорусской техники, как карьерной, так и сельскохозяйственной, – сказал губернатор Кузбасса. – Всего с начала года в развитие экономики направлено 164 млрд рублей инвестиций, из них более 100 млрд не связаны с добычей угля. Сегодня наша задача – преодолеть трудности и создать задел на будущее».

Что касается диверсификации экономики, которая должна помочь Кузбассу преодолеть кризис, глава региона отметил курс на импортозамещение в металлургии, химии и машиностроении, а также создание территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон с налоговыми преференциями для инвесторов. Сейчас в Кузбассе насчитывается 4 ТОСЭР и 2 особые экономические зоны.