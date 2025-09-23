В Кузбассе приостановили ряд строительных проектов. Об этом губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил во время своей пресс-конференции.

Главе региона задали вопрос о мерах, предпринятых для сокращения дефицита областного бюджета, а также о том, будут ли продолжены работы на крупных строительных объектах на фоне кризиса. По словам губернатора, в первую очередь правительство области приняло решение о сокращении на 10% фонда оплаты труда госслужащих, на 25% прочих расходов.

– Эту оптимизацию мы прошли. Помимо этого мы также ограничили всевозможные участия в форумах, поездки на различные мероприятия, которые мы напрямую не влияют на повышение доходов, – отметил Середюк.

Также сейчас в регионе рассматривается вариант создания адресной поддержки. Речь идет о различных мерах поддержки, созданных ранее. Сегодня они носят всеобщий характер и распространяются на всех, вне зависимости от финансовых возможностей людей, что также создает дополнительную нагрузку на бюджет. В качестве примера Илья Середюк привел коммунальные услуги.

– Есть понятные ситуации, малообеспеченные, многодетные семьи, другие категории населения, требующие поддержки. А есть те, кто имеет по 4-5 квартир и сдают в аренду, такой вид бизнеса. И государство спонсирует этот бизнес тем, что оплачивает 40% стоимости коммунальных услуг, в то время как гостиницы, которые также предоставляют жильё, оплачивают полную стоимость.

Середюк отметил, что категории нуждающихся в поддержке граждан при этом могут быть расширены. Помимо этого, в регионе заморозили несколько строительных проектов.

– Одна из болезненных – строительство инфекционной больницы в Кемерове. По итогам 2024 года, не получив в бюджет 60 млрд рублей, мы не смогли оплатить часть расходов по стройкам, которые были завершены в 2024 году. Мы перешли в этот год с долгами, с отсутствием возможности расплатиться по этим долгам. Поэтому в 2025 году мы приостановили ряд проектов. Мы законсервировали их для того, чтобы продолжить, как только ситуация в экономике улучшится, – сказал Середюк.

Какие именно проекты были заморожены, не уточняется.