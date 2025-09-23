Министерство промышленности и торговли Российской Федерации внесло предложение об уравнивании тарифов утилизационного сбора для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил, вне зависимости от статуса ввозящего лица — физического или юридического.

Данная инициатива направлена на создание равных условий для всех участников рынка, повышение прозрачности операций с транспортными средствами, а также на усиление защиты прав потребителей. В рамках реализации предложения основной поток автомобилей, включая машины, ввозимые в рамках параллельного импорта, будет проходить через профессиональных участников рынка, несущих юридическую ответственность за качество продукции и предоставление гарантийных обязательств на ключевые узлы и агрегаты транспортных средств, что обеспечит полное применение положений Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» ко всем видам сделок.

По оценке автомобильного эксперта Светланы Виноградовой, данная мера является важным шагом в формировании цивилизованного и прозрачного автомобильного рынка, поскольку устраняет практику использования «серых» схем, при которых роль посредника сводится исключительно к физическому ввозу автомобиля без обеспечения качества, сервисной поддержки или гарантийных обязательств, что, в свою очередь, позволяет обходить уплату коммерческого утилизационного сбора за счет применения льготных тарифов, оставляя потребителя незащищенным, а государство — без части налоговых поступлений.

При этом для массовой категории покупателей, включая семьи с детьми, приобретающих популярные модели кроссоверов и внедорожников, изменение стоимости автомобилей будет минимальным, а доступность востребованных моделей в привычном ценовом сегменте сохранится. Реализация инициативы обеспечит дополнительные доходы в бюджет, повысит уровень доверия потребителей к рынку и создаст условия для устойчивого развития автомобильной отрасли на принципах законности, ответственности и прозрачности.