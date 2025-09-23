За победу боролись 20 команд из лучших юнармейских отрядов городских школ и Дворца творчества. Участники продемонстрировали свою силу, скорость и точность в шести этапах масштабной военизированной эстафеты. Ребята соревновались в неполной разборке и сборке автомата АК-74, снаряжении магазина патронами, стрельбе из пневматического оружия, оказании первой помощи и переноске пострадавшего, а также показали свои умения в рукопашном бою и на полосе препятствий.



Соревнования прошли при поддержке почетных гостей, среди которых были представители администрации Ленинского района, ветеранских организаций и военно-патриотических центров. В состав жюри был приглашен ветеран боевых действий, офицер спецподразделения и и.о. директора «Кузбасского центра «ДОМ ЮНАРМИИ» Дмитрий Прудей, участвующий в программе «СВОи Герои. КуZбасс». Главным судьей соревнований назначили участника СВО Евгения Колошина.

«Сегодня участвуют ребята, которые будут проходить военную службу по призыву. И обладание элементарными навыками владения оружием будет их преимуществом. Такие мероприятия воспитывают у детей патриотизм. Это, по-моему, один из важнейших факторов обучения и формирования личности ученика, как ответственного гражданина страны», -подчеркнул Евгений Колошин.

Победителем «Осеннего Кубка-2025» стала команда школы №48 им. М. Ю. Коломина. Второе место разделили отряд «Патриоты Отечества Кузбасса» из гимназии №25 и отряд «Зубр» школы №55. Третье место также присудили двум командам: отряду «Клинок» школы №36 и отряду «Патриоты Кузбасса» школы №28.

