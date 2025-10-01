О масштабной ежегодной финансовой поддержке родительских инициатив сообщил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на центральной площадке марафона Знание.Первые в Москве — в павильоне № 57 «Россия — Моя история» на ВДНХ. Просветительское событие проходит с 26 по 28 сентября во всех федеральных округах страны, а также впервые за рубежом — в Республике Абхазии.

Систематическая финансовая поддержка в рамках Конкурса инициатив родительских сообществ, который запустило в 2024 году Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, станет значимой частью целого комплекса мер для выявления инициатив родительских комитетов и формирования в России единого воспитательного пространства, а также консолидации усилий родительского сообщества и системы образования в вопросах воспитания, обучения и просвещения детей и молодежи.

«Сейчас Правительство Российской Федерации заканчивает формирование бюджета, и в соответствии с поручением Президента России на следующий год, а также на последующие заложено по миллиарду рублей на поддержку проектов, которые создают родительские комитеты по всей стране», — сказал Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ также анонсировал Всероссийский съезд родительских комитетов, который впервые состоится в ноябре в Москве и соберет представителей родительских комитетов со всей страны. Участники обсудят, как дальше развивать Конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание», какие проекты за первый год показались самыми яркими. При этом будет учитываться как мнение родителей и педагогов, так и мнение детей, для которых эти проекты создаются.

В 2024 году по поручению Президента Российской Федерации Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации создало Всероссийский родительский комитет — постоянно действующий совещательный коллегиальный орган при Минпросвещения России для объединения усилий родителей, образовательных организаций и общественных институтов по вопросам воспитания и образования детей. В состав Всероссийского родительского комитета вошли педагоги, советники директоров школ по воспитанию, победители конкурса «Это у нас семейное» и активные родители обучающихся из всех федеральных округов Российской Федерации.

Также впервые в 2024/25 учебном году были проведены два сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, направленные на поддержку и развитие инициатив родительских комитетов, созданных школьными родительскими сообществами. Для реализации Конкурса по решению Президента России впервые были выделены деньги на поддержку проектов, которые создают родительские комитеты в школах. По итогам двух сезонов Конкурса инициатив родительских сообществ победителями стали 1215 проектов из 89 регионов Российской Федерации. Так, в этом году победителями стали 30 школ Кемеровской области.

Премию в категории до 2 миллионов рублей получил Городской классический лицей г. Кемерово на реализацию проекта фестиваля семейных ценностей «Сплочение». Участниками станут 400 семей обучающихся. Проект будет способствовать созданию благоприятной социальной среды, в которой каждый человек, независимо от возраста, почувствует свою значимость и востребованность, это позволит укрепить связь между поколениями. Гимназия № 42 получит средства на создание школы короткометражного кино «Свое видение». Участники смогут не только получить начальные кинематографические знания, применить их в создании короткометражного кино, но и стать организаторами фестиваля короткометражного кино, посвященного профессиям Кузбасса.

От 500 тыс. до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов выиграли 7 школ Кемеровской области. Это – Курск-Смоленская школа, Зарубинская школа, школа № 32 пос. Красногорский, школа №4 г. Новокузнецка, школа №1 г. Кемерова, школа №5 г.Кемерова, школа №8 г.Топки.