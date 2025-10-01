Музей Изобразительных искусств Кузбасса первым в регионе внедрил сервис «Цифровой ID». Для подтверждения статуса студентам и многодетным семьям больше не нужно предъявлять бумажные документы при покупке билетов. Достаточно зайти в свой профиль на платформе МАХ и показать QR-код Цифрового ID, который подтвержден биометрическими данными. Кассир музея сканирует этот QR-код с помощью сервиса «Госкан».

В пресс-службе областного правительства отметили, что персональные данные во время сканирования защищены: экран, на котором отображается фото с наложенным QR-кодом, обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов и трансляций.