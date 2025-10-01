В Кузбассе к Международному дню пожилых людей подготовили разнообразные мероприятия для людей «серебряного» возраста. Праздничные события были организованы в домах культуры, библиотеках, сельских клубах и музеях во всех муниципалитетах региона.

В Кемерове на улице Весенней прошёл традиционный праздник «Ветеранский Арбат». Садоводы представили свои коллекции урожая и композиции из цветов, выращенных на дачных участках. На мероприятии также состоялись выставки декоративно-прикладного искусства и живописи, работали туристические и библиотечные площадки. Любители шашек, шахмат и волейбола смогли поучаствовать в специальных спортивных зонах.

В Новокузнецке комплексные центры социального обслуживания организовали серию мероприятий, включая театральные постановки и концерты с участием местных творческих коллективов. Также прошёл финансовый фестиваль «Копейка рубль бережёт» и лекция-беседа «Верю — не верю», направленные на защиту старшего поколения от мошенников.

В Прокопьевске в рамках Международного дня пожилого человека прошло праздничное мероприятие для родителей участников специальной военной операции. Организаторами выступили социальные координаторы филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». На сцене выступили творческие коллективы Дворца детского творчества, звучали песни из советских фильмов. Мероприятие подчеркнуло важность заботы о родителях бойцов.

В Центре культурного развития города Березовского состоялся праздничный концерт «От всей души». В нём приняли участие вокальная группа «Радуга» и хор ветеранов «Победитель». Мероприятие собрало около 400 участников «серебряного» возраста. В фойе была организована тематическая фотозона.

В Бековском сельском доме культуры Беловского муниципального округа прошла концертная программа «Душе не хочется покоя». Участники самодеятельности представили свои творческие номера, исполнили песни и национальные танцы. В Новобачатском сельском доме культуры состоялся литературно-музыкальный вечер «Жизни золотой листопад», где гости могли принять участие в викторине о песнях и фильмах 1960-х годов — эпохи их молодости. В спорткомплексе «Богатырь» села Сидоренково прошёл фестиваль «На волне ГТО!», посвящённый 80-летию Победы.