Кемеровская область вошла в число регионов, чьи заявки на новый этап программы переселения граждан из аварийного жилья одобрил Фонд развития территорий. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ, председатель наблюдательного совета фонда Марат Хуснуллин.

Региону выделено 657,4 млн рублей. Эти средства позволят переселить 721 жителя Кузбасса из непригодных для проживания домов общей площадью 15,8 тыс. кв. м. в рамках первого этапа.

«Один из приоритетов нашей работы – создание комфортных условий для проживания людей. В настоящее время продолжается рассмотрение заявок регионов на распределение финансовой поддержки для расселения аварийного жилья по новому нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Фонд развития территорий одобрил финансирование в размере более 2 млрд рублей ещё 11 регионам на новый этап программы. Это позволит переселить порядка 10,6 тысячи человек из помещений общей площадью более 220 тыс. кв. м. В предыдущие годы программа расселения непригодного жилищного фонда реализовывалась опережающими темпами. Важно, чтобы набранный темп не сбавлялся», — отметил Марат Хуснуллин.

Программа переселения реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 2030 года планируется переселить более 345 тысяч граждан России.