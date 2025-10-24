В школе №11 Гурьевска открылся Ресурсный центр предпрофессионального образования. Здесь ученики смогут углубить свои знания по физике, математике и химии, подготовиться к ЕГЭ и познакомиться с инженерными специальностями благодаря преподавателям КузГТУ.

Основной формат работы центра — занятия по субботам. Преподаватели КузГТУ проводят уроки онлайн, объясняют теорию, разбирают примеры и отвечают на вопросы учеников.

Индустриальные партнёры Кузбасского политеха организуют для школьников выездные занятия с экспертами предприятий, кейс-чемпионаты и экскурсии.

С осени 2024 года подобные ресурсные центры для школьников работают в Анжеро-Судженске, Белове, Берёзовском, Тайге, Мариинске, Ленинске-Кузнецком, Топках и посёлке Яшкино.

Фото: пресс-служба АПК.