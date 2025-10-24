Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в СФО. Оно прошло в Омске и посвящено было развитию агропромышленного комплекса Сибири. Участники подвели итоги уборочной кампании, а также обозначили перспективы.

«На заседании отметили, что Кузбасс входит в число лидеров Сибири по урожайности — 31,2 центнера с гектара, с этим показателем мы находимся на втором месте после Красноярского края. Замминистра сельского хозяйства России Андрей Викторович Разин отметил, что государство заинтересовано в расширении экспорта продукции сибирских сельхозпроизводителей, поэтому будет поддерживать наших экспортеров», — подчеркнул Илья Середюк.

Обсудили на заседании и такие вопросы, как новые рынки и транспортные маршруты для экспорта сельхоз продукции из регионов СФО, а также развитие системы хранения.