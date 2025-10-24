В мероприятии приняли участие 250 учителей, педагогов дополнительного образования, советников директоров по воспитанию, представителей родительского сообщества, студентов и бойцов педагогических отрядов.

Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кузбасса Евгения Козленко подчеркнула важность развития сообщества наставников. Она отметила, что наставники помогают детям формировать правильные ценностные ориентиры. Поэтому необходимо помогать им, обмениваться опытом и создавать механизмы взаимодействия.

В рамках семинара прошла панельная дискуссия на тему «Наставничество как механизм передачи опыта поколений». Обсуждались такие аспекты, как основы воспитания через наставничество, сохранение традиций, создание региональной модели «Наставники Кузбасса» и другие важные вопросы.