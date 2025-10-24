Полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев провел рабочую встречу с главой Сибирского таможенного управления Александром Ястребовым и начальником Новосибирской таможни Константином Стародубцевым. Обсудили результаты торговой деятельности СФО за первые три квартала 2025 года и планы ведомства на ближайшее период.

Александр Ястребов сообщил, что за девять месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года выросли ключевые показатели. Товарооборот увеличился на 10% в стоимостном выражении, почти на 5% возросло количество экспортно-импортных операций, на 2% больше стало предприятий, участвующих во внешней торговле. Также заметно вырос пассажиропоток в международных аэропортах Сибири — почти на 18%.

Александр Ястребов отметил, что перед ведомством стоят важные задачи. Среди них — обеспечение бесперебойности грузопотока через Новосибирскую область, оперативное оформление импорта и поддержка местных экспортеров. Особое внимание нужно уделить улучшению процессов администрирования инвестиционных проектов, включая научно-производственный кластер.