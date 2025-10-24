«Строитель судьбы. Путь почетного строителя и защитника». Так называется книга, которую презентовали в южной столице Кузбасса. Посвящена она почетному строителю региона Николаю Романову, который участвовал в спецоперации в качестве штурмовика и погиб во время одного из боев 2 ноября прошлого года. Автор издания – вдова героя Марина Романова. А аннотацию к ней подготовил худсовет при Министерстве обороны России.

На презентации вспомнили о подвигах земляков, погибших в борьбе с неонацизмом, говорили и о судьбах жен и матерей бойцов, которые верят в их победу и ждут их дома.

А кузбассовцы продолжают в тылу собирать помощь для участников СВО. Например, как рассказали в пресс-службе областного правительства, в Ленинск-Кузнецком округе активисты отправили «за ленточку» 3 500 пакетиков сухих супов — 14 тысяч порций, в которые входят четыре вида полуфабрикатов: домашний борщ, рассольник, гороховый суп и суп-лапша. А на базе Центра соцобслуживания волонтеры серебряного возраста клуба «Беспокойные сердца» делают блиндажные свечи, чтобы бойцы могли обогреть палатку, согреть руки, высушить вещи или вскипятить воду. Туда же в зону спецоперации отправляются и иконы из алмазной мозаики, которые делает жительница Ленинска-Кузнецкого Ирина Быкова и освящает в храме Сергия Радонежского. В ДК «Родина» сегодня пройдет благотворительный концерт «Zа МИР!», средства от которого направят в помощь участникам СВО. А в пгт Яшкино открылось отделение Кузбасского союза ветеранов специальной военной операции, где участникам вручат удостоверения.