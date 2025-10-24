КемГУ стал ключевой площадкой для реализации образовательной программы «Проводники смыслов. ДНК России» в СФО. В ней участвуют представители различных министерств и ведомств, а также педагоги, исследователи и управленцы из сибирских вузов. Программа призвана сформировать профессиональное сообщество преподавателей и развивать единую платформу в реализации молодежной политики и воспитательной работы в высших учебных заведениях.

О роли педагогов в формировании духовно-нравственных ориентиров для современных молодых людей рассказал ветеран боевых действий, участник программы «СВОи Герои. КуZбасс» Андрей Савельев.

Программу «Проводники смыслов. ДНК России» реализуют 25 российских вузов с сентября по декабрь 2025 года. Она является частью комплексного проекта Министерства науки и высшего образования России «Клубы создателей смыслов».

Фото: АПК.