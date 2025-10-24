Развитию туризма было посвящено заседание Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», прошедшее в Омске. Участие в нем принял и губернатор Кузбасса Илья Середюк.
В своем выступлении Анатолий Серышев, полпред президента России в СФО, обозначил главные моменты в развитии индустрии гостеприимства, это улучшение качества услуг и инфраструктуры, а также легализация теневого сектора в этой сфере.
«Анатолий Анатольевич отметил, что туризм становится приоритетной отраслью экономики, а Сибирь привлекает все больше туристов в самых разных направлениях — от экологического до промышленного туризма. Мы в Кузбассе рассматриваем эту сферу как один из драйверов диверсификации экономики региона. Привлекли сюда уже более 32 млрд частных инвестиций, что позволяет нам создавать новые рабочие места в туристической и смежных отраслях, обеспечить дополнительные поступления в бюджет», — подчеркнул Илья Середюк.