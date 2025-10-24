Развитию туризма было посвящено заседание Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», прошедшее в Омске. Участие в нем принял и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В своем выступлении Анатолий Серышев, полпред президента России в СФО, обозначил главные моменты в развитии индустрии гостеприимства, это улучшение качества услуг и инфраструктуры, а также легализация теневого сектора в этой сфере.