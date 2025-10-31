В Кузбассе стартовала профильная смена для юных техников

Более 300 ребят, занимающихся детским техническим творчеством, встретились на Областной профильной смене «Юный техник – эрудит», которая проходит с 30 октября по 4 ноября в детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Сибирская сказка».

Участников ждет насыщенная образовательная программа, включающая мастер-классы по программированию, робототехнике, компьютерной графике, 3D-моделированию и беспилотным авиационным системам. Ребята не только получат новые знания, но и научатся работать в команде, создавая собственные авторские игры и проекты.

В рамках профильной смены пройдет Областной интеллектуальный турнир «Умные игры», разработанный на основе методики Никитиных. Турнир позволит проявить свой интеллект и улучшить навыки логического мышления.

Для ребят старшего возраста организованы занятия с преподавателями ведущих инженерных вузов Кузбасса – Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева и Кузбасского государственного аграрного университета им. В.Н. Полецкова.

В этом году каждая команда получит возможность поучаствовать в работе «Проектной школы», где ребята смогут за пять дней профильной смены разработать собственный уникальный инженерный проект, который впоследствии продолжат реализовывать на занятиях в своих объединениях.

В Областной профильной смене «Юный техник – эрудит» принимают участие педагоги Мобильного ДОМА ЮНАРМИИ. Они поделятся с будущими инженерами самыми актуальными техническими достижениями и инновационными инженерными технологиями.

Организаторами мероприятия выступают: Министерство образования Кузбасса, Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ», Центр детского творчества Гурьевского муниципального округа.