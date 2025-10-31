Губернатор Кузбасса Илья Середюк прибыл в Ленинск-Кузнецкий для руководства выездной межведомственной комиссией, которая занимается координацией социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В мероприятии также участвовали представители различных министерств и ведомств, военной прокуратуры и областного военного комиссариата.

Супруга ветерана СВО Анастасия Александровна обратилась с просьбой о помощи в лечении её мужа, который находится в военном госпитале в Оренбургской области и нуждается в операции. Другая жена бойца, Анастасия Леонидовна, попросила организовать курс оздоровительных процедур для её сына в соляных комнатах для укрепления иммунитета. Наталья Валериевна обратилась за поддержкой в организации отдыха для своей дочери на новогодних каникулах, учитывая, что её старший сын служит в зоне СВО.

Всего в этот день к комиссии обратились 69 жителей Ленинска-Кузнецкого, Полысаево, Белово, а также из Ленинск-Кузнецкого, Гурьевского, Промышленновского и Крапивинского муниципальных округов.

Кроме того, члены правительства Кузбасса регулярно проводят личные приёмы граждан в филиале Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Кемерово. В ноябре запланированы следующие встречи: 12 ноября — начальник департамента военно-мобилизационной подготовки Ерем Арутюнян, 18 ноября — министр здравоохранения Андрей Тарасов, 19 ноября — министр строительства Ирина Печеркина, 20 ноября — министр образования Софья Балакирева, 28 ноября — министр труда и социальной защиты Наталья Чайка.

