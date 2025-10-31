«Ярмарку возможностей» провели в школе №38, капитально отремонтированной по нацпроекту «Молодежь и дети». Там обустроили зоны отдыха, лингафонный кабинет и центр детских инициатив. В библиотеке открыли зону коворкинга. Обновили и оснастили современным инвентарем спортзал, где школьники даже каникулы выполняют нормативы ГТО. На «Ярмарке возможностей» ребята рассказали, каким настольными играми на логику и скорость отдают предпочтения, и познакомили губернатора с наработками в разных направлениях, таких как «Вожатское мастерство», «Волонтеры Победы» и «Трудовые отряды».

Кроме того, глава региона побывал в обновленном музее Боевой Славы 376 Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии.

«Гордость школы – музей Боевой Славы 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии. Большинство экспонатов – находки ребят-поисковиков. Среди них каска советского солдата с отверстием от пули, которая помогла вернуть честное имя бойца, считавшегося дезертиром», – сказал губернатор.

В музее провели «Встречу поколений», где ветераны поведали школьникам историю местного завода, производившего в годы Великой Отечественной войны треть всех аккумуляторов для техники.

