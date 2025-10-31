Жители Ленинск-Кузнецкого округа собрали для солдат квадроцикл, электрогенераторы, теплые вещи, продукты, маскировочные сети, блиндажные свечи и другие необходимые в армейском быту вещи. Вместе с ленинск-кузнечанами груженую фуру проводил глава региона.

«Через несколько дней груз прибудет в Курскую область, откуда будет передан кузбасским бойцам», – сообщил Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что в посылках находящиеся в зоне СВО бойцы вместе с вещами найдут детские письма и рисунки.

Фото: пресс-служба АПК