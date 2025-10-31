На сайте проекта размещены видеоролики и методические материалы от компании «Контур» по теме: «Как цифровые привычки меняют мир». Задания будут доступны для прохождения до 16 ноября.

Главный герой видеоролика Миша расскажет школьникам о проведении цифрового субботника. Большое количество уведомлений отвлекает его от важных дел, а память телефона заполняется множеством фото- и видеофайлов от друзей. Поэтому важно периодически наводить порядок в своём телефоне.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры РФ. Благодаря ему школьники узнают простые правила цифрового поведения. Развитие этих навыков у молодёжи способствует обеспечению цифровой безопасности и подготовке, квалифицированных ИТ-кадров в России.