В Кемерове стартовал традиционный турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина.

Сегодня в многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» города Кемерово стартовали Всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин «XXXII турнир памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Воронина».

В турнире примут участие порядка 130 спортсменов из десяти субъектов России, включая Кузбасс, Алтайский и Красноярский края, Республику Хакасия, Омскую, Томскую, Иркутскую и Новосибирскую области, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сборную команду Кузбасса представляют сильнейшие спортсмены: Вагайцев Даниил, Мусохранов Олег, Красулина Екатерина, Мещерякова Дарья, Коптяков Вячеслав, Хаджиева Екатерина, Кириенко Алексей, Петров Дмитрий и многие другие.

Традиционный турнир памяти Александра Воронина проводится в Кузбассе с 1993 года. Это одно из значимых спортивных мероприятий, которое традиционно привлекает лучшие силы сибирского и дальневосточного региона. Его проведение не ограничивалось Мысками – родным городом олимпийского чемпиона. Соревнования проходили в разных городах Кемеровской области – Кемерово, Новокузнецке и Гурьевске.

Мероприятие продлится до 2 ноября включительно. Вход свободный.