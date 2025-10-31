СУЭК-Кузбасс поддержала юных спортсменов на фестивале по киокусинкай карате

При поддержке АО «СУЭК-Кузбасс» состоялись областные соревнования по киокусинкай карате среди детей и подростков, которые собрали более 200 спортсменов из Кемеровской, Томской и Новосибирской областей, а также Красноярского и Алтайского краёв.

В спортивных баталиях выступили 37 воспитанников Ленинск-Кузнецкой спортивной школы имени Л.К. Немчанинова. По итогам в различных весовых и возрастных категориях первых мест удостоились: Артём Филюк, Аделина Гришина, Диана Юркова, Александра Рыльцева, Валерия Зыбина, Степан Семенов и Кирилл Башмаков.

Победители в возрастной категории 12-13 лет смогут представить регион на Первенстве России в составе сборной Кузбасса в марте следующего года.

Секция по киокусинкай карате действует в Ленинске-Кузнецком уже более тридцати лет, и последние пятнадцать лет ее активно поддерживает СУЭК-Кузбасс. Угольщики предоставляют спортивные залы для тренировок, помогают с приобретением необходимого инвентаря, организацией крупных турниров и выездов юных спортсменов на соревнования, в том числе российского и международного уровня. Тренируют ребят Сергей Шабаршин и Евгений Морозов, машинист горновыемочных машин шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс».

За прошедшие годы многие воспитанники секции, которая сегодня переросла в отделение городской спортивной школы имени Л.К. Немчанинова, не раз становились победителями и призерами соревнований различных уровней.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»