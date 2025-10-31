Масштабное событие впервые пройдет 23 ноября и объединит более 700 опытных наблюдателей из всех регионов России, проявивших себя в большом количестве избирательных кампаний и заработавших репутацию знающих, неангажированных и принципиальных профессионалов. Конгресс организует движение «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель Конгресса – развитие сообщества независимых наблюдателей, формирование новых профессиональных компетенций и повышение эффективности системы наблюдения за выборами.

– Участие в Конгрессе примут наиболее активные и опытные наблюдатели, подтвердившие свой профессионализм на практике – при контроле на выборах различного уровня, – отметил Алексей Песков, Федеральный координатор Ассоциации Независимый общественный мониторинг.

27 и 28 октября в рамках подготовки к Конгрессу по всей России прошли онлайн-семинары, на которых обсуждались глобальные тренды избирательной кампании 2026 года, были проведены мастер-классы, посвященные формированию навыков критического мышления и выявления фейков. В отборочных мероприятиях приняли участие независимые наблюдатели всех возрастных групп, участвовавшие в избирательных кампаниях по мандату общественных палат. Завершающим этапом отбора стало профильное тестирование, состоящее из нескольких блоков, содержащих теоретические вопросы и практические задания.

– Я студентка 5 курса Кемеровского государственного университета по направлению «политология», член Молодежной избирательной комиссии, имею опыт в качестве наблюдателя в двух избирательных кампаниях. Несмотря на знания, мне было достаточно сложно, вопросы в отборочных тестах были непростые. Неожиданностью стало наличие практических заданий в форме кейсов. Действительно, в Конгрессе примут участие самые опытные, – поделилась своим впечатлением от участия в отборе Карина Яшина, общественный наблюдатель г. Кемерово, студентка КемГУ.

– У меня большой опыт участия в разного уровня выборах. Я убеждена: выборы должны быть честными. Каждый раз, когда я вижу, что выборы состоялись без нарушений, понимаю — труд наблюдателя не напрасен. В 2026 году пройдут выборы в Госдуму. Эксперты предупреждают, что борьба в регионах на выборах будет очень острой — конкуренция между партиями за поддержку избирателей уже началась. Нужно заблаговременно наблюдателям готовиться, – выразила свое мнение общественный наблюдатель из Кемерова Марина Михайлец.

– Общественные наблюдатели впервые вышли на участки на выборах президента России в 2018 году. За годы институт общественного наблюдения прошел огромный путь: охватил все уровни выборов, все формы голосования и стал одним из самых крупных проектов российского гражданского общества. Если изначально институт наблюдения задумывался с целью увеличения доверия населения к выборам, то теперь одна из основных задач наблюдателей – противостоять информационным атакам. Уверен, в условиях антироссийской политики со стороны Запада, информационные фейки готовятся и к предстоящим выборам 2026 года. Поэтому важно обмениваться опытом, укреплять профессиональные связи и получать новые знания, отвечающие вызовам времени. Всероссийский Конгресс этим задачам полностью отвечает, – отметил Александр Митин, эксперт, член Клуба экспертов Кузбасса, кандидат политических наук, доцент.

Имена наблюдателей, успешно прошедших все отборы, в ближайшее время объявят организаторы Конгресса на Всероссийской пресс-конференции.

Фото: пресс-служба АПК.