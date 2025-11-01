Нынешний соперник «Кузбасса» неплохо начала этот сезон. В стартовых матчах команда из Новокуйбышевска одержала победы над «Оренбуржьем» и «Факелом» и только в прошлом туре проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга. Примечательно, что все поединки «Новы» укладывались в 4 сета. С шестью очками новокуйбышевцы занимают 6 строчку в таблице. У «Кузбасса» на 3 балла меньше – подопечные Сергея Троцкого, выиграв у МГТУ (3:0), уступили «Локомотиву» (0:3) и «Динамо-ЛО» (1:3). Кемеровский клуб расположился на 10 месте.

Матчи «Кузбасса» против «Новы» в последние годы отличаются упорной борьбой. В 6 последних играх между этими соперниками в чемпионате России не было «сухих» поражений. Болельщикам памятна серия квалификационного раунда Суперлиги сезона 2023/2024, когда кемеровчане и новокуйбышевцы дважды сыграли со счетом 1:3. Тогда в Кемерове спор за путевку в четвертьфинал, доставшуюся в итоге «Кузбассу», решился в «золотом» сете.

Встреча «Кузбасса» и «Новы» пройдет 2 ноября в СРК «Арена», начало – в 17 часов. Эту игру, как и все домашние матчи кемеровчан в нынешнем сезоне, можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс Первый» в прямом эфире.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)