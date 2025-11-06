Ветеран СВО Николай Кузнецов, до начала спецоперации занимавшийся сбором и поставкой сосновой шишки на перерабатывающие заводы, теперь планирует открыть цех по производству хвойных сладостей — варенья и цукатов. В поисках совета по запуску производства, он обратился в центр «Мой бизнес».

В рамках программы наставничества, реализуемой в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным, для Николая была организована экскурсия на предприятие, производящее продукцию из сибирских дикоросов под брендом «Сладкий аромат».

«Встреча была очень полезной, я получил ценные рекомендации. К примеру, теперь я понимаю, что нужно тщательно выбирать помещение для производства продукции. Сейчас буду внимательно изучать этот вопрос, чтобы не совершить ошибок и грамотно организовать процесс. Большое спасибо центру «Мой бизнес» за консультационную поддержку, организацию встречи, все было очень оперативно и полезно», — рассказывает Николай Кузнецов.

Программа наставничества центра «Мой бизнес» действует на постоянной основе. Начинающие предприниматели из Кузбасса могут получить консультации от опытных специалистов и экспертов из различных отраслей, таких как АПК, производство, ИТ, здравоохранение, строительство, образование, финансы и туризм. Консультации охватывают более 30 направлений и помогают избежать ошибок на начальном этапе ведения бизнеса. Подробную информацию о программе, знакомство с наставниками и запись на встречу можно найти на сайте центра «Мой бизнес».

Фото: пресс-служба АПК.