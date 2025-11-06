Крупный распределительный центр федеральных ритейлеров открыли в Кузбассе

Глава региона Илья Середюк отметил, что благодаря появлению распределительного комплекса в Кемеровском округе в магазинах прибавится качественных продуктов от кузбасских фермеров.

«Магазины готовы работать с нашими фермерами, оплачивая наперед будущий урожай. По сути, это инвестиции в наши сельскохозяйственные предприятия, – написал Илья Середюк в соцсетях. – Специализированная компания поможет нашим фермерам с упаковкой и подготовкой продуктов к выкладке на прилавки».

Губернатор добавил, что в магазинах появятся специальные зоны с продуктами от кузбасских фермеров.

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ