В течение октября в Кузбассе проходил масштабный марафон мероприятий «Снова в дело», призванный помочь людям старшего поколения найти свое место на современном рынке труда. Более двух тысяч кузбассовцев, среди которых граждане возраста 50+, предпенсионеры и пенсионеры, посетили мероприятия, организованные во всех территориальных центрах занятости населения региона.

«В условиях, когда рынок труда испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах, для возрастных соискателей открываются новые горизонты. Наша задача – предоставить каждому желающему возможность найти работу по своим способностям и уверенно смотреть в будущее», – подчеркнула министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.

В рамках марафона прошли 74 мероприятия: от информационных встреч и индивидуальных консультаций до психологических тренингов и профориентационных мастер-классов. Особое внимание гражданам старшего возраста уделялось на ярмарках вакансий.

Участники получали информацию о востребованных в Кузбассе профессиях и возможностях обучения, в том числе по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры».

Например, в Кемерово консультации проводились прямо на базе центра социального обслуживания населения. В Гурьевске специалисты знакомили участников с техниками восстановления психоэмоционального состояния и повышения стрессоустойчивости. А в Юрге прошла сессия «Ритмы карьеры в золотые годы», где предпенсионеры учились преодолевать неуверенность и адаптироваться к новым требованиям рынка труда. Главный посыл марафона: жить ярко и быть востребованным можно в любом возрасте.