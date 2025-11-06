В Новокузнецке прошла встреча студентов СибГИУ с ветераном второй Чеченской войны

В южной столице Кузбасса студенты второго курса Института металлургии и материаловедения СибГИУ встретились с ветераном второй Чеченской войны, подполковником полиции в отставке Дмитрием Сергеевичем Тишковым. Он рассказал о событиях 1999-2000 годов, о боевых буднях, о важности честной службы Родине. Вспомнил о том, что он с товарищами тогда воевал за идею, хотел отомстить за тех, кто погиб в Чечне и не вернулся назад, в Новокузнецк.

Бывший милиционер охотно ответил на все вопросы, которые интересовали студентов. Они, в свою очередь, поблагодарили ветерана, вручив ему благодарственное письмо за участие в патриотическом воспитании молодежи СибГИУ.