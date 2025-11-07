Рабочую встречу в Кемерове провели губернатор Кузбасса Илья Середюк и первый заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Конюшко. Они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности, энергетики, строительства, транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства, образования, культуры и другим направлениям.

В первую очередь, рассмотрели перспективы производства белорусской техники в Кузбассе. Уже есть примеры взаимодействия Кемеровской области и Беларуси в машиностроении. Недавно в Кемерове презентовали вакуумный спецавтомобиль для круглогодичной уборки улиц. Он собран в Кузбассе, при этом свыше 30% комплектующих изготовлено в Беларуси.

«Мы планируем реализовать крупные инвестиционные проекты, наладить в нашем регионе совместное производство отдельных видов техники. На следующем этапе изучим спрос на технику в Сибири. Будем начинать с самой востребованной. Обязательно задействуем федеральные и региональные меры поддержки», – прокомментировал Илья Середюк.

Обсудили возможность сборки в Кузбассе трамваев, автобусов, погрузчиков, тракторов, комбайнов, ратраков и другой техники. Андрей Конюшко отметил потенциал дальнейшего сотрудничества кузбасских и белорусских промпредприятий.

«С регионом будут работать ведущие конструкторы белорусских машиностроительных предприятий, чтобы выполнить все намеченное», – сказал первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь.

Среди перспективных направлений также отметили совместное производство лифтов, которых в Кузбассе по программе капремонта нужно менять около 200 единиц в год.

