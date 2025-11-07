Губернатор Кузбасса на должность директора Кузбасского медицинского колледжа назначил Елену Зеленину, которая прежде была первым заместителем министра здравоохранения области. Илья Середюк поставил перед новым руководителем колледжа приоритетные задачи.

– Елена Михайловна, знаю Вас как грамотного специалиста в области здравоохранения. У Вас огромный опыт, авторитет среди главных врачей и медицинской общественности. Уверен, Ваши организаторские способности позволят успешно решить проблему дефицита медицинских работников среднего звена, активнее заниматься подготовкой специалистов для наших больниц, — сказал Илья Середюк.

Он отметил, что количество учащихся во всех девяти филиалах колледжа надо увеличивать, для этого стоит расширить площади общежитий для иногородних студентов. А особый акцент в период обучения надо сделать на усиленной практике, чтобы выпускники медколледжа приходили на работу в медучреждения максимально подготовленными. Кроме того, глава региона поручил Зелениной усилить работу по целевому набору и взаимодействию с главврачами больниц, а также выявлять особо одаренных студентов, чтобы они далее шли в медицинский университет и становились врачами.

В пресс-службе областного правительства добавили, что кандидат медицинских наук Елена Михайловна Зеленина в 1988 году окончила Кемеровский государственный мединститут, ее общий стаж работы в сфере здравоохранения — 35 лет.