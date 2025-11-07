В Белове в преддверии Дня экономиста прошел Форум экономических служб. участники подвели итоги итоги девяти месяцев работы, обсудили нововведения, которые будут в 2026 году.

Об основных направлениях работы экономических служб Кузбасса рассказала Заместитель председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева. Она подвела краткие итоги социально-экономического развития Кузбасса за период с начала текущего года и ожидаемые итоги развития экономики в 2025 году, рассказала об актуальных задачах экономических служб муниципальных образований Кузбасса. Среди ключевых вопросов, интересующих специалистов – это диверсификация экономики региона. В Кузбассе этому способствуют действующие механизмы государственной поддержки, в том числе федеральной: реализация мероприятий, включенных в программу социально-экономического развития Кузбасса, преференциальный режим на территориях опережающего развития в моногородах «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк», «Прокопьевск» и особых экономических зон промышленно-производственного типа «Кузбасс» и туристско-рекреационного типа «Горная Шория».

Кроме этого специалистам рассказали о реализации нацпроектов в регионе. В 2025 году регион участвует в 12 национальных проектах. Непосредственно деятельности экономической службы Кузбасса касаются 2 нацпроекта – это «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

Специалисты Центра компетенция Кузбасса поделились принципами внедрения бережливого производства. На сегодняшний день для участников фед.проекта «Производительность труда» существует ряд мер поддержки – экспертная поддержка, обучение, помощь в цифровой трансформации, выход на международные рынки.

Вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот – одна из задач, поставленных Президентом РФ. В феврале 2025 года Кузбасс включился в федеральную программу «Дом за рубль». Об этом рассказала начальник управления по охране объектов культурного наследия Вера Федотова.

Предприниматели, заплатив символическую цену на торгах, могут восстановить объекты культурного наследия. В Кузбассе в перечень входят 14 строений, расположенных в Кемерово, Новокузнецке, Мариинске, Топкинском и Яшкинском муниципальных округах. Для таких инвесторов также предусмотрены меры поддержки.

О развитии креативной экономики как элемента диверсификации экономики рассказала первый заместитель министра экономического развития Антон Ефремов. По итогам Рейтингового исследованияразвития креативных индустрий «Высшей школы экономики» Кузбасс отнесен к регионам с высокими показателями развитиякреативных индустрий. В рейтинге Кузбасс входит в ТОП-20 по направлениям: кино и анимация; фото- и рекламная индустрия; медиа и издательское дело; гастрономия; музыка.

Кроме этого за достижение наилучших показателей рейтинга муниципальных образований Кузбасса по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Кузбассе по итогам 2024 года были награждены победители.

Кроме деловой повестки совещания для участников форума была приготовлена культурная программа. Представители экономических служб области в музейно-выставочном центре посетили «денежную» выставку. Гости музея познакомились с историей денег в России. Среди экспонатов – копии монет середины 16 века, банкноты разных периодов прошлого века.