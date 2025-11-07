В Красноярске на медиафоруме «Енисей» подвели итоги творческого конкурса журналистского мастерства. И победителем в номинации «Это наша земля» стал проект Анастасии Питирновой, главного редактора телеканала «Кузбасс Первый», который называется «Героям посвящается: и пришла война».

Стоит отметить, что в этом году на участие в конкурсе поступило рекордное количество заявок – 1843 из разных регионов страны, в том числе и из Луганской Народной Республики, и даже из Узбекистана. Жюри в целом пришлось оценить более 3 тысяч работ.

Фильм «Героям посвящается: и пришла война» был создан телеканалом «Кузбасс Первый» совместно с Кузбасской областной клинической больницей имени С. В. Беляева и филиала РГИСИ в Кемерове. Он рассказывает о людях, которые не называли себя героями, они просто спасали, ждали, воевали, лечили и любили. Это истории врачей и солдат, истории из семейных архивов.