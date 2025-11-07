Сегодня, 7 ноября, в администрации правительства Кузбасса состоялось торжественное награждение участников регионального проекта «Юный турист Кузбасса». 57 школьников из Кемерова и Новокузнецка были удостоены нагрудных знаков.

«Кузбасс — это регион с уникальной историей. Важно, чтобы молодые ребята не просто увидели, но и по-настоящему узнали, почувствовали наш край — его природу, историю и традиции», — отметила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

Кроме того, представители школ и туристических организаций получили Благодарность министерства туризма Кузбасса за активное участие в продвижении проекта, воспитание у молодёжи культуры туризма и путешествий, а также за развитие чувства патриотизма и бережного отношения к культурным памятникам.

Фото: пресс-служба АПК.