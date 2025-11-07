Молодежное пространство «Старт» в Верх-Чебуле создали в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Там подростки смогут оттачивать свои творческие навыки, заниматься общественной деятельностью и проводить дискуссии. В центре оборудовали зону тематических кинопросмотров, арт-класс для занятий по ИЗО, место для настольных игр и чайный уголок. Рядом с досуговым центром обстроили лазертаг-арену с 11 объектами, для игры приобрели 10 комплектов специального оружия.



На открытие центр «Старт» пригласили основателя клуба «Землячество Севера Кузбасса» Сергея Григорьева, который рассказал молодежи о возможностях профессионального развития и реализации карьерных планов в Кузбассе.

Фото: пресс-служба АПК