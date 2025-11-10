Региональный медиахолдинг «Кузбасс» подвел итоги конкурса для юных журналистов «Молодые ветра». Работы оценивали в пяти номинациях: «Телевидение», «Радио», «Фото», «Авторский материал» и «Детско-юношеское издание. Печатные СМИ». В жюри конкурса – профессиональные работники средств массовой информации, которые отметили нестандартный подход ребят к освещению региональных событий и свежее видение в работе журналиста.

Стоит отметить, что в прошлом году форум «Молодые ветра» проходил в очном формате, и тогда РМХ «Кузбасс» собрал самых активных и талантливых ребят из Кузбасса, Сибири и даже из Калининграда. А в этом году лучших начинающих журналистов определили в заочном конкурсе.

В результате в номинации «Телевидение» победителем стал Максим Сомкин из Прокопьевска, второе место заняла Камилла Ахмадеева из Междуреченского округа, а третье – Юлианна Васильева из города Березовский.

Первое место в номинации «Радио» присудили Полине Сыресиной и Алисе Кениг из Ленинск-Кузнецкого округа, ступенькой ниже оказался Денис Дубляженко из Кемерова, а на третьем – Скляров Алексей из Новокузнецкого округа.

В номинация «Фото» лучшим автором стала Елизавета Яковлева из Белова, второе место жюри присудило Агате Храповой из Междуреченска, а третью ступень пьедестала поделили школьницы из Белова – Елизавета Кузнецова и Диана Саламахина.

В номинации «Авторский материал» победителями признали сразу трех участников конкурса: Софью Жиронкину из Кемерова, Семена Коломей из Яйского округа и Тимура Курбанова из Новокузнецка. Второе место заслужила работа Полины Луняшиной и Софьи Архиповой из Кемерова, а третье место получили сразу четыре конкурсанта: Дария Суховольская из Белова, Алексей Максимов и Лидия Шадрина из Крапивинского округа, а также Егор Елтышев из Омска.

Лучшими детскими печатными СМИ назвали газету «Меридиан» (Новокузнецк) и Детское литературно-художественное издание «Литературный сундучок» (Кемерово). Второе место в этой номинации присудили газете «Школьный формат» (Кемеровский округ). Третье место поделили газета «Компас» (Яйский округ) и газета «Газон» (Ленинск-Кузнецкий округ).

Добавим, что организаторы таких творческих состязаний ставят перед собой задачу воспитывать новое поколение работников медиасферы региона. Для этого сотрудники холдинга и других областных СМИ регулярно проводят практические мастер-классы для юнкоров Кузбасса, по итогам которых материалы школьников публикуются на страницах областной газеты «Кузбасс» и выходят в эфире телеканала «Кузбасс Первый».