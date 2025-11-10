Руководитель международного проекта «Наука ближе, чем кажется» Сергей Подковальников прочитает в КемГУ лекцию «Научные горизонты России: исторические достижения и современные прорывы». Слушатели узнают, как развивалась российская наука — от академических истоков до цифровых технологий. Встреча пройдет в рамках всероссийской просветительской акции «Наука вокруг нас».

Приезд Сергея Подковальникова – прямое следствие просветительских успехов КемГУ, который по итогам третьего квартала вошел в число лучших лекториев «Знания». При формировании рейтинга учитывались несколько ключевых параметров: количество проведенных мероприятий должно было составлять не менее 4, а количество слушателей – превышать 250. Также на оценку повлияло то, насколько лекции понравились самой аудитории.

Сто самых активных площадок получили возможность пригласить ведущих лекторов Общества «Знание» в ноябре и декабре.