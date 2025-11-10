С московским «Динамо» подопечные Сергея Троцкого уже дважды встречались в сентябре на Кубке Победы. Столичные волейболисты, завоевавшие в результате трофей, выиграли оба матча – 3:0 и 3:2. В прошлом розыгрыше чемпионата «бело-голубые» также в обеих встречах одолели кемеровчан – 3:2 на выезде и 3:1 дома. Последняя победа «Кузбасса» в Москве в рамках Суперлиги датирована 13 декабря 2023 года, когда кемеровская команда выиграла у «Динамо» на тай-брейке.

К нынешней встрече «Кузбасс» подходит с мини-серией из двух поражений от «Динамо-ЛО» и «Новы», благодаря единственной победе над «МГТУ» кемеровчане имеют в активе 3 очка и занимают 12 место. У «Динамо» после четырех туров поровну побед и поражений, в предыдущей встрече москвичи, расположившиеся на 8-й строчке, проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга (1:3).

Начало матча – в 23 часа по кузбасскому времени.