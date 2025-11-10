Эксперты высоко оценили курс Ильи Середюка на расширение  сотрудничества с Беларусью

На прошлой неделе губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился в Кемерове с первым заместителем министра промышленности Республики Беларусь Андреем Конюшко. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в разных сферах и рассмотрели перспективы совместного производства в Кемеровской области белорусской техники самого широкого спектра – от трамваев и пожарных машин до ратраков и лифтов.

Примером успешного взаимодействия кузбасских и белорусских машиностроителей может послужить «УниРОСС» – вакуумный спецавтомобиль для круглогодичной уборки улиц, который в зависимости от насущных потребностей может превращаться, к примеру, из дорожного пылесоса в снегоуборщик. Треть комплектующих этой машины произведена в Беларуси. К тому же в Белове в октябре открыли уже вторую очередь Центра технической поддержки БЕЛАЗ и мультибрендового центра по обслуживанию белорусской техники. Еще раньше, в июне, глава Кузбасса Илья Середюк в Минске встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, где провел переговоры о расширении сотрудничества.

«УниРОСС» более чем на 30 собран из белорусских комплектующих. Фото: Сергей Исмагамбетов

«Подписание соглашения о сотрудничестве между губернатором Кузбасса Ильей Середюком и первым заместителем министра промышленности Беларуси Андреем Конюшко – событие, выходящее за рамки рядового взаимодействия. Это логичный и стратегически выверенный шаг в рамках последовательной политики, которую администрация Кемеровской области проводит на протяжении последних лет. Главный месседж всей этой истории – диверсификация. Экономика Кузбасса исторически зиждется на мощном, но уязвимом для глобальных рыночных колебаний базисе: уголь, металлургия, химия. Машиностроение, хотя и присутствует в списке базовых отраслей, получает теперь мощнейший импульс для качественного роста», – отметил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Сотрудничество с Беларусью в сфере машиностроения поможет Кузбассу стать менее зависимым от внешней логистики и международной ситуации, с ухудшением которой связано множество рисков. Новые совместные предприятия дадут Кемеровской области не только новые рабочие места, но и дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет. Эксперты называют подобное взаимодействие эталонной моделью так называемой «вертикальной интеграции» в рамках Союзного государства.

Открытая площадка мультибрендового центр белорусской техники в Белове. Фото: Анна Сивохина

«В этом направлении Середюк работает системно и последовательно. Здесь все сходится: у Белоруссии есть технологии и опыт производства самых современных машин, а у Кузбасса есть главная составляющая этой техники – стали и сплавы всех видов. Такая кооперация будет выгодна всем. Новые предприятия будут выпускать более конкурентную продукцию, причем рядом с основными потребителями, а губернатор диверсифицирует экономику Кузбасса, страдающую от угольной конъюнктуры», – подчеркнул политолог, глава «Клуба Регионов» Сергей Старовойтов.

По мнению экспертов, взаимодействие Кузбасса и Беларуси может стать мощным драйвером диверсификации экономики Кемеровской области и изменить экономический ландшафт всего сибирского макрорегиона.