Число индивидуальных и командных заявок на III Всероссийскую муниципальную премию «Служение» уже превысило 15 тыс. Это подтверждает высокий уровень вовлеченности и командного взаимодействия представителей муниципального сообщества.

Наибольшую активность на сегодня проявили Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа. В настоящий момент регионами-лидерами по подаче заявок являются: Кемеровская область — Кузбасс, Белгородская область, Красноярский край, Пензенская область, Пермский край, Саратовская область, Удмуртская Республика.

В этом сезоне еще более усилилось участие Донбасса и Новороссии. Из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей уже поступило 500 заявок. Тематика проектов охватывает восстановление муниципальной инфраструктуры, модернизацию городского хозяйства, образовательные и социальные инициативы.

«Каждый раз, готовясь к новой Премии, мы внимательно учитываем пожелания соискателей и мнение общественности. В этом году решением Наблюдательного совета Премии были учреждены две новые номинации: «С передовой СВО в муниципалитет» и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». За каждой заявкой стоит целая история, когда люди находят нестандартные решения, чтобы улучшить жизнь в своих муниципалитетах или поддержать тех, кто в этом нуждается. Важно и то, что премия «Служение» дает возможность на федеральном уровне выразить благодарность тем, кто служит своей стране, малой родине и людям», — отметила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению Президента России Владимира Путина в 2023 году. Наград удостаиваются люди, чьи конкретные дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям, а также те, кто выступает лидером позитивных изменений своих территорий — городов, поселков и деревень. О значимости награды для представителей муниципального сообщества говорит широкая география участников: в 2025 году на II Всероссийскую муниципальную премию «Служение» поступило 41 313 заявок из 89 регионов нашей страны.

Премия будет вручаться в 10 номинациях: «Мужество и героизм на благо служения Родине», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Развитие территории — благополучие жителей», «Укрепляем партнерство — расширяем возможности», «Инициатива каждого — общий успех», «Великое наследие для будущих поколений», «Диалог с населением — открытость власти», «Молодой современный управленец на службе страны», «С передовой СВО в муниципалитет», «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».

Прием заявок на третью Премию продлится до 21 ноября. Номинировать проект, управленческое решение или инициативу можно на официальном сайте премияслужение.рф.

Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Организатором Премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Председатель Наблюдательного совета Премии — первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.