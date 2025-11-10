Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона сообщает, что в текущем году обмолочено 515,8 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что немного меньше, чем в прошлом году (524,1 тысячи гектаров). Валовой сбор зерна составил 1 514,2 тысячи тонн после доработки, что значительно превышает показатель прошлого года (1 122,4 тысячи тонн).

Наивысших результатов достигли аграрии Гурьевского (35,7 центнера с гектара), Яшкинского (34,7 центнера с гектара) и Тисульского (34,1 центнера с гектара) муниципальных округов. В Юргинском округе некоторые хозяйства достигли урожайности до 100 центнеров с гектара на отдельных полях.

«Кузбасс не только обеспечил себя хлебом, но и сможет экспортировать сельхозпродукцию. Наши аграрии собрали более 1,5 млн тонн зерна, технологии позволили вывезти с полей на 400 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. Урожайность составила 29,3 центнера с гектара, в прошлом году было 21,6 центнера с гектара. Практически все муниципалитеты перевыполнили план», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Посевные площади и урожайность масличных культур также значительно возросли. Они были убраны с площади 221,2 тысячи гектаров (в прошлом году — 198,5 тысячи гектаров), и было получено 349,9 тысячи тонн маслосемян (в прошлом году — 261,8 тысячи тонн) с урожайностью 16 центнеров с гектара (в прошлом году — 13,2 центнера с гектара).

Урожайность овощей открытого грунта оказалась на 36% выше, чем в прошлом году, и составила в среднем 357,1 центнера с гектара (в прошлом году — 263,4 центнера с гектара). Валовой сбор овощей достиг 21,9 тысячи тонн (в прошлом году — 20,8 тысячи тонн). Картофеля было выращено и собрано 173,8 тысячи тонн (в прошлом году — 132,6 тысячи тонн), с урожайностью 233,2 центнера с гектара.

Озимые культуры были посеяны на площади 11 тысяч гектаров (в прошлом году — 9,5 тысячи гектаров), из них зерновые культуры — на 9,9 тысячи гектаров.

Несмотря на то что урожай уже убран, аграрии продолжают переработку зерна и маслосемян. Они также готовят партии семян для ярового сева в 2026 году и продукцию, предназначенную для реализации.