– Машину волонтерам передал кемеровчанин Юрий. Мужчина потерял на передовой сына. Он как никто другой понимает, как сильно ребятам на фронте нужна поддержка тыла. Внедорожник пригодится бойцами для оказания медицинской помощи, снабжения боеприпасами, медикаментами и продовольствием, — отметил губернатор Илья Середюк.

В зону проведения специальной военной операции из Кузбасса скоро отправят автомобиль «Нива». Его получили волонтеры Народного фронта от кемеровчанина, у которого погиб сын. Перед тем, как машину доставят к месту выполнения боевых задач, ее тщательно проверят, заменят необходимые механизмы и жидкости.Кроме транспорта в зону СВО повезут и теплые вещи для военнослужащих: носки, стельки, варежки и перчатки. Их собрали в Губернаторской женской гимназии-интернате в рамках проекта «Все для фронта – все для Победы!». Там прошла традиционная акция «Тепло бойцов СВО».