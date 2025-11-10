Лесной фонд региона в этом году пополнился 4,2 млн деревьев, 107 тыс. саженцев высадили в населенных пунктах. Экологические акции провели по нацпроекту «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимира Путина. Нынче в Кузбассе посадили на 600 тысяч деревьев больше, чем в 2024-м. Годовой план по искусственному восстановлению лесов выполнили на 145%, основная доля пришлась на угледобывающие и лесозаготовительные предприятия.

«Кузбасс занял второе место в Сибирском федеральном округе по количеству деревьев, высаженных на весенней Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и осенней Всероссийской акции «Сохраним лес». Благодарю всех, кто принимал участие в этой важной для экологического благополучия региона работе – это более 27 тыс. человек: волонтеры, школьники, студенты, представители органов власти, коммерческих организаций», – отметил губернатор Илья Середюк.

В лидерах по высадке деревьев – Анжеро-Судженск, Новокузнецк и Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Таштагольский и Юргинский муниципальные округа. Там посадили молодые сосны, ели, кедра, яблони, рябины и другие деревья.

Фото: пресс-служба АПК