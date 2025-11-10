Николай Сячин, уроженец Томской области, в мае 1945 на Дальневосточном фронте воевал с японцами. После войны, следуя совету друга, приехал в Кузбасс и стал милиционером. На протяжении 38 лет Николай Сячин служил в органах внутренних дел, пройдя путь от участкового до полковника.

«Брат нашего героя Василий Максимович Сячин погиб на фронте 16 февраля 1944 года. Тогда ему присвоили орден Красной Звезды посмертно», – сообщил в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сегодня на торжественном приеме в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации глава региона передал 97-летнему Николаю Сячину награду брата.

Фото: Илья Середюк/Telegram