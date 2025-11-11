Создание в регионе единой базы данных ветеранов специальной военной операции обсудили на заседании комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам СВО.

«Мы работаем над наполнением единой базы данных ветеранов, чтобы все они были охвачены мерами поддержки и своевременно получали всю положенную помощь», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Главам муниципалитетов поручено взять на контроль вопросы трудоустройства ветеранов СВО. А министру физической культуры и спорта Кузбасса Денису Ведягину необходимо проработать возможность занятия спортом для ветеранов СВО во всех территориях Кузбасса. На это отводится один месяц. В пресс-службе областного правительства напомнили, что в Кемеровской области участники спецоперации проходят реабилитацию в 78 физкультурно-спортивных организациях.

Фото: пресс-служба АПК