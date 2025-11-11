Форум «Производительность 360» прошел в Москве в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В состав делегации Кузбасса вошли эксперты Регионального центра компетенций (РЦК). Форум проводится для тиражирования лучших практик повышения производительности труда в ключевых несырьевых отраслях экономики и в социальной сфере.

«Участие кузбасской делегации в форуме – это возможность повысить квалификацию и перенять самые эффективные практики бережливого производства. Современные методики будут адаптированы под условия работы кузбасских компаний для повышения производительности труда», – отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

В этом году форум «Производительность 360» посетили более 1200 человек, в том числе руководители предприятий несырьевого сектора экономики из большинства субъектов страны, а также представители региональных центров компетенций.

Делегация Кузбасса посетила мероприятия деловой программы форума. Участники обсудили роль повышения производительности труда и уровня технологического развития на примере машиностроительной, сельскохозяйственной, строительной, туристической и транспортной отраслей. На мастер-классах эксперты рассказали о внедрении современных цифровых решений и искусственного интеллекта к сфере производительности труда.

Напомним, что Кузбасс присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» в 2019 году. Сейчас господдержку получают больше 100 региональных предприятий несырьевого промышленного сектора. В результате участия в проекте кокомпании увеличили эффективность работы на пилотных участках в среднем на 58%. Благодаря оптимизации и применению инструментов бережливого производства время протекания процессов сократилось на 26%, объемы незавершенного производства – на 23%.

Оставить заявку на участие в федеральном проекте «Производительность труда» можно на платформе.