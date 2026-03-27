В Нижнем Новгороде состоялся третий окружной форум «Есть результат!», организованный партией «Единая Россия». Площадка стала местом отчета о выполнении Народной программы в части поддержки детей и молодежи. В мероприятии приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, представители регионов Приволжского федерального округа, молодежных движений, педагогического сообщества, студенты и ветераны специальной военной операции.

«Наши дети и молодежь – будущее России. В самом прямом смысле слова. На нас – ответственность за то, какими они вырастут, какие ценности будут нести, какие решения принимать», — подчеркнул в ходе выступления Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета привел конкретные результаты работы партии: за последние пять лет создано более 250 тысяч мест в детских садах, построено свыше 1 700 школ, отремонтировано более 6 500 образовательных учреждений. Бесплатным горячим питанием обеспечено более 7 миллионов учащихся начальной школы.

В сфере студенческой инфраструктуры партия инициировала программу капитального ремонта общежитий: к 2030 году планируется модернизировать 800 зданий, включая создание семейных блоков. В рамках развития массового спорта отремонтировано более 10 тысяч школьных спортзалов, а участниками организованных партией спортивных событий стали свыше 1,3 миллиона человек.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Правительство РФ рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнера в реализации социально значимых инициатив. По его словам, системное обновление образовательной инфраструктуры уже дает измеримый эффект: создано более 330 IT-кубов и почти 550 технопарков, а к 2030 году будут построены 25 кампусов мирового уровня и 100 передовых инженерных школ.

Отдельное внимание было уделено проекту «Профессионалитет».

«До конца 2030 года в «Профессионалитет» перейдет 100% колледжей России. Нам действительно удалось повысить престиж рабочих специальностей», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Серия отчетно-программных форумов продолжается во всех федеральных округах. Следующая площадка пройдет в Ставрополе с обсуждением темы экономического развития.

