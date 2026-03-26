В Кемеровском президентском кадетском училище состоялось торжественное событие, приуроченное к 110-летию со дня зарождения братских связей между Кузбассом и Донбассом. Ключевым моментом мероприятия стала премьера документального фильма «Шахтерское братство. Кузбасс-Донбасс».

Почетными гостями на премьере картины стали полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Кузбасса Илья Середюк, Герой Советского Союза, командир Группы «А» КГБ СССР Геннадий Зайцев, делегация из ДНР, создатели кинокартины, а также ветераны и участники специальной военной операции, почетные работники угольной и металлургической отраслей, воспитанники кадетского училища и юнармейцы.

Фильм рассказывает о том, как складывались отношения двух угольных регионов в разные исторические периоды – от времен Российской империи до современной России. В нем отражены трудовые подвиги горняков: вклад Донбасса в становление Кузнецкого угольного бассейна, переезд донецких специалистов и их работа в Сибири в годы Великой Отечественной войны, а также послевоенное восстановление разрушенного Донбасса. Отдельная глава посвящена поддержке, которую Кузбасс оказывает Донбассу в ходе специальной военной операции, и работе кузбасских специалистов в Горловке.

Анатолий Серышев убежден, что братские узы Кузбасса и Донбасса олицетворяют то единство, на котором держится Россия.

«В этих регионах трудятся особые люди – шахтеры. Шахтерская профессия одна из самых непростых, требующая больших физических затрат, упорства, силы воли и смелости. Думаю, именно эти свойства характера и лежат в основе тех крепких дружеских, братских отношений, которые связывают два шахтерских края уже более ста лет. В самые сложные времена они приходили на помощь друг другу. Это яркий пример взаимовыручки и поддержки, без которых нельзя представить жизнь народа, нормальные человеческие взаимоотношения», – отметил сибирский полпред.

Идея создания киноленты принадлежит губернатору Кузбасса Илье Середюку. Проект реализован при содействии Министра энергетики РФ Сергея Цивилева, полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева, главы ДНР Дениса Пушилина, депутата Государственной Думы Вячеслава Петрова, Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева, а также главы Горловки Ивана Приходько.

«История нашей дружбы началась 110 лет назад. Именно тогда образовалась связь, которая навсегда объединила два угольных региона. Помогаем нашим братьям и сейчас. Сегодня в Горловке работают кузбасские строители, дорожники, коммунальщики, врачи, которые восстанавливают мирную жизнь на освобожденных исторических территориях России. Фильм получился уникальным, правдивым, потому что он основан на реальных событиях, и говорит о нашей дружбе, взаимовыручке, надежном партнерстве с Горловкой и ДНР», — отметил Илья Середюк.

В числе зрителей оказался легендарный командир Группы «А» КГБ СССР, Герой Советского Союза Геннадий Николаевич Зайцев. За заслуги перед Кузбассом он удостоен медали «За честь и мужество». В 2025 году Геннадий Николаевич посетил Кузбасс и Донбасс, лично убедившись в том, как укрепляется братство двух шахтерских территорий.

«Кузбасс и Донбасс объединяет шахтерский труд. Это люди особой прочности, особого склада. Они строят отношения — профессиональные, перерастающие в товарищеские, дружеские, — которые держатся на прочной основе трудовой доблести и закалки. Такая дружба проверена временем», — сказал Геннадий Зайцев.

Для гостей премьеры также была подготовлена выставка «110 лет дружбы регионов. Кузбасс – Донбасс». Экспозиция развернута на территории Кемеровского президентского кадетского училища. С помощью подлинных исторических предметов и цифровых образов выставка позволяет проследить весь путь взаимопомощи двух регионов — от первых шагов индустриализации в начале XX века до современных событий.

Финалом встречи стало возложение цветов к Мемориалу Воину-Освободителю в память о павших защитниках Отечества.