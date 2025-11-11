Проекты по благоустройству дворов, спортивных и детских площадок, площадок для выгула собак и других общественных пространств собирают до 15 декабря. Для этого необходимо организовать инициативную группу, в который должно быть не меньше 10 совершеннолетних участников, и представить свою инициативу в местную администрацию. Кроме того, проекты могут выдвигать старосты сельских поселений или органы территориального общественного самоуправления. Муниципалитет и жители оплачивают около 10% суммы, необходимой на реализацию инициативы, остальное на себя берет региональная казана. Заявки рассматриваются областным Минфином.

«По программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» за 7 лет реализовали 992 инициативы. «Школьные идеи будущего» – аналогичный проект. Предложения по улучшению школ подают старшеклассники. Например, обустройство зон отдыха или создание музыкальных студий. За два года мы претворили в жизнь 52 идеи», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

В проекте «Школьные идеи будущего» принимают идеи от учеников 8-11 классов, вокруг которых должна быть сформирована инициативная группа не менее чем из 9 человек – школьников, учителей и представителей родительского комитета. По этой программе областной бюджет оплачивает 95% необходимых средств, оставшиеся 5% финансирует муниципальная казна.

В пресс-службе областного правительства отметили, что успешно прошедшие отбор проекты будут реализованы в следующем году.

Фото: пресс-служба АПК